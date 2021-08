O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, espera que os candidatos às eleições Autárquicas, que decorrem no dia 26 de Setembro, façam uma "campanha digna".

"Nestas próximas semanas, assistiremos à contraposição legítima de projectos e de pessoas que se apresentam com o objectivo de servir o interesse comum. Que seja uma campanha digna da sociedade madeirense que somos. E que nossa senhora do Monte a todos assista e acompanhe", disse o Bispo, no texto da homilia enviada previamente aos órgãos de comunicação, com embargo até às 11 horas.

Na homilia da missa da Festa de Nossa Senhora do Monte, que se assinala hoje, apelou à população que vote com "consciência".

"Na liberdade e em consciência, havemos de escolher aqueles que pensamos serem os melhores para continuar a construir um modo de viver que se aproxime o mais possível da meta que nos propomos como comunidade madeirense", afirmou.

D. Nuno Brás apelou ainda à população para que olhe "com esperança para o horizonte", nomeadamente nesta altura de pandemia.

"Ao sairmos deste tempo de pandemia — que nos privou (e ainda priva) de não poucos momentos humanos e de tantas expressões públicas da fé —, não podemos deixar de olhar com esperança o horizonte que agora se começa a abrir diante de nós. É que, à nossa frente, ergue-se Santa Maria, o humano glorificado, a mulher e a discípula que partilha plenamente em Cristo da glória de Deus. E que nos diz qual o caminho a percorrer. E que nos diz que é possível percorrê-lo, como pessoas e como comunidade", afirmou.