Dia de calor na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê hoje para a Madeira tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo.

Durante os próximos dias, até terça-feira, as temperaturas máximas do ar, na orla marítima da costa Sul da Madeira, em especial na zona do Funchal e nas regiões montanhosas, poderão chegar a valores na ordem dos 32 aos 35 graus. Os maiores valores estão previstos para segunda-feira.

Na costa Norte e no Porto Santo, as temperaturas máximas serão mais baixas, entre os 27 e os 30 graus. Nos dias mais quentes, as temperaturas mínimas serão altas e deverão variar entre entre 23 e 25 graus, em particular na costa Sul da Madeira.

O IPMA elevou para vermelho (risco extremo) o aviso para o tempo quente nas regiões montanhosas da Madeira. A previsão de persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima justificam o aviso, válido entre as 09 horas de hoje e as 18 horas de segunda-feira.

Regiões montanhosas onde já vigora o aviso laranja, até às 09 horas de hoje e entre as 18 horas de segunda-feira e as 18 horas de terça-feira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste a partir do meio da tarde.

Há a possibilidade de poeiras em suspensão.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Norte com 1 a 1,5 metros, passando a ondas de Nordeste. Na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 22/24 graus.

Face aos avisos meteorológicos para o tempo quente, o Serviço Regional de Protecção Civil alerta a população para a adopção de um comportamento preventivo devido ao perigo de incêndio rural.