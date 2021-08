Miguel Silva Gouveia diz ser necessário manter as tradições “em condições de segurança”

O presidente da CMF diz ser necessário manter as tradições do povo, em condições de segurança. A falar à entrada para a missa de Nossa Senhora do Monte, o presidente da CMF fez, assim, uma referência indirecta à intervenção da autarquia no Largo da fonte, com o corte de mais de uma dezena de árvores.

É preciso “promover, em condições de segurança, a manutenção das nossas tradições, particularmente as que se revestem de devoção e de fé, que, em momento de dificuldades, são fundamentais para as pessoas terem confiança e seguirem” em frente.

Miguel Silva Gouveia pede a Nossa Senhora do monte que propicie “confiança no futuro” e diz acreditar que a comunidade vai “sair com força para encarar as adversidades” que se possam apresentar.