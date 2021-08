Igreja do Monte já não tem espaço para mais fiéis

A menos de uma hora, já não é permitida a entrada de mais fiéis 'anónimos', uma vez que o templo tem lugares limitados e reservados às entidades oficiais que vão assistir à missa de D. Nuno Brás.

Numa altura em que o calor começa a apertar, neste momento há dezenas de fiéis à porta da igreja na expectativa de terem lugar no interior do templo.

Desde as 07h30 que se começaram a concentrar defronte da igreja.

Refira-se que capacidade do templo está limitada a cerca de 50 pessoas devido às restrições decorrentes da covid-19.

No adro foi criada zona com lugares sentados ao sol. Pouco mais de uma centena de lugares.

A cerimónia começa às 11 horas e contará, entre outros, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e o presidente da ALM, José Manuel Rodrigues.