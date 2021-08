Temperaturas poderão chegar aos 35 graus na Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil alerta que, entre amanhã e terça-feira, as temperaturas máximas do ar, na orla marítima da costa Sul da Madeira, em especial na zona do Funchal e nas regiões montanhosas, poderão chegar a valores na ordem dos 32 aos 35 graus. Os maiores valores estão previstos para segunda-feira.

Na costa Norte e no Porto Santo, as temperaturas máximas serão mais baixas, entre os 27 e os 30 graus. Nos dias mais quentes, as temperaturas mínimas serão altas e deverão variar entre entre 23 e 25 graus, em particular na costa Sul da Madeira.

Nestes dias, a humidade relativa do ar será em geral, significativamente baixa, podendo, nas cotas intermédias e nas regiões montanhosas, baixar para valores inferiores a 20 %.

O vento, em geral de Leste/Nordeste, será temporariamente moderado (até 30 km/h), com rajadas da ordem de 70 km/h. No Funchal, os maiores valores da intensidade do vento deverão ser registados entre o fim da tarde de segunda-feira e o início da manhã de terça-feira.

Face aos avisos meteorológicos e a elevação para vermelho (risco extremo) do aviso para o tempo quente nas regiões montanhosas da ilha da Madeira, o Serviço Regional de Protecção Civil recomenda que a população tenha um comportamento preventivo face ao perigo de incêndio rural.

Por isso não recomenda:

• Realização de queimadas, nem de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confecção de alimentos a não ser nos lugares destinados para o efeito;

• Queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;

• O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;

• Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem.

No entanto, caso a população presencie eventuais focos de incêndio, sugere que informem de imediato as entidades oficiais (112 / Corpos de Bombeiros / SRPC, IP-RAM), tendo em vista uma resposta antecipada e imediata a possíveis emergências.