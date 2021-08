Bombeiros procedem ao corte de árvore que caiu no Monte

Os Bombeiros Sapadores do Funchal encontram-se com quatro operacionais, no Largo da Fonte, para proceder ao corte da árvore que caiu esta tarde.

Uma mulher foi transportada ao hospital numa ambulância dessa mesma corporação, uma vez que caiu quando fugia do local, pelo que apresentava ferimentos ligeiros.

A PSP foi também chamada ao local para tomar conta da ocorrência. O local encontra-se vedado como medida de segurança.