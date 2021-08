Miguel Silva Gouveia visita obras de melhoria na vereda dos Farias

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo vereador Rúben Abreu, com o pelouro das Obras Públicas, visitou a vereda dos Farias, na freguesia de Santo António, onde decorrem trabalhos de beneficiação e alargamento do caminho, com o intuito de garantir o acesso automóvel às moradias.

Esta é mais uma obra de proximidade levada a cabo por este executivo, em colaboração com a Junta de Freguesia de Santo António, e que tem por principal objectivo possibilitar o acesso automóvel à Vereda dos Farias, colmatando assim também o grave problema da falta de estacionamentos com que os moradores se deparam no local. Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal

A intervenção na vereda dos Farias representa um investimento de cerca de 35 mil euros. O edil funchalense salientou que “a CMF contribuiu com o material necessário para esta obra e, uma vez que toda a rede de água apresentava sinais de degradação, os trabalhos compreendem também a substituição de toda a rede de água potável, numa extensão total de 150 metros de condutas e 8 ligações. Por fim, será colocada pavimentação em 'tout-venant' e betuminoso".

O autarca concluiu que “a sinergia dos moradores da vereada dos Farias foi notável. Esta obra é mais uma prova da importância de auscultar as populações e de ouvir as suas preocupações, tentando, em conjunto, encontrar soluções que vão ao encontro das pretensões dos funchalenses e que melhorem de forma inequívoca o seu dia-a-dia e a sua qualidade de vida".