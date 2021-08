Emigrantes atormentados por incertezas e saudades. Da China à África do Sul, passando pela Inglaterra e o Brasil, madeirenses espalhados pelo Mundo revelam as suas expectativas, angústias e medos por ocasião do Dia do Emigrante, numa altura em que a pandemia os impede de voltar à terra-natal. Para ler nas páginas 4 e 5.

Comunidade cigana pede mais inclusão e igualdade laboral. Nova Associação de Ciganos da Madeira lamenta a incompreensão que ainda persiste e que exclui quem se quer integrar. Conheça dramas pessoais, casos de conquistas, desilusões profissionais e até histórias de amor que derrubaram barreiras e preconceitos. Saiba tudo nas páginas 2 e 3.

“Desleixo e incúria” em redor do hospital no Monte. Passados cinco anos do grande incêndio no Funchal, o matagal tornou a invadir área envolvente ao ‘João de Almada’. SESARAM alega cessação do contrato de manutenção para justificar cenário. Fiquei a par de tudo na página 13.

‘Estudante Insular’ com inscrições abertas para novas viagens. Governo Regional vai facilitar apoio aos alunos que ainda não estão matriculadas nas universidades, mediante comprovativo de colocação no estabelecimento de ensino. Programa já ajudou mais de 5.140 universitários madeirenses. Para ler na página 10.

Concursos garantem necessidades das escolas. 1.418 docentes dos quadros de zona pedagógica já sabem em que escola exercerão actividade. Saiba como na página 40.

