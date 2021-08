Madeira não registava tantos casos num só dia desde 17 de Março

Passaram-se 149 dias desde que a Madeira somou tantos casos positivos detectados no espaço de 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção Regional de Saúde (DRS), a Região identificou hoje 45 novas infecções, as mesmas que registou a 17 de Março de 2021.

Desde a data indicada que o arquipélago nunca ultrapassou este número de contágios (45) e o mais 'próximo' que esteve foi a 25 de Julho (44).