Emitido aviso vermelho para as regiões montanhosas da Madeira

O IPMA acaba de elevar a vermelho (risco extremo) o aviso para o tempo quente nas regiões montanhosas da ilha da Madeira. A previsão de persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima, justificam o aviso, válido entre as 09:00 de amanhã e as 18:00 de segunda-feira.

Regiões montanhosas onde já vigora o aviso laranja, agora até às 09.00 de amanhã, dia 15, e, entre as 18:00 de segunda-feira, dia 16, e as 18:00 de terça-feira, dia 17.

Já hoje quatro das 20 estações meteorológicas automáticas do IPMA na Região, com destaque para as regiões montanhosas, registaram hoje (até às 18 horas) extremos da temperatura máxima muito próximo dos 30 graus centígrados (ºC).

A máxima mais alta oficial foi de 29.7 ºC sentidos no Pico Alto (até às 13 horas. Depois o termómetro ‘parou!), seguida do Pico do Areeiro, com 29.6 ºC. Estes dois extremos correspondem a valores de aviso vermelho para as regiões montanhosas da ilha da Madeira (caso persistam por mais de 48 horas).

Nas cotas intermédias, foi nos Prazeres onde o sábado mais aqueceu (29.3 ºC). No ‘limite’ do aviso laranja para o tempo quente nas regiões montanhosas, já hoje colocado em vigor, ficou o Lombo da Terça/Achadas da Cruz (29.0 ºC).

No Funchal a máxima mais alta ficou-se pelos 25.9 ºC, mais uma décima em relação ao Porto Santo (25.8 ºC).

A temperatura máxima mais baixa em toda a rede regional, foi 24.0 ºC no Santo da Serra.