Calado sai com “a sensação de dever cumprido”

Pedro Calado diz sair do Governo com “a sensação de dever cumprido”. O balanço foi feito, há pouco, quando se preparava para participar nas celebrações em honra de Nossa Senhora do Monte, naquele que é o seu último acto oficial enquanto vice-presidente do governo regional.

O governante diz saber que há sempre coisas por fazer, tal como quando chegou ao executivo, mas sai com a consciência de que muito foi feito. Calado deu o s exemplos das áreas sociais e da saúde, com destaque para a resposta á pandemia e para o início da obra do novo hospital central da Madeira, mas também com as iniciativas Estudante Insular, a redução dos preços dos passes sociais e a implementação do passe sub-23, entre outras.

Sobre o facto de hoje se despedir de funções governativas, Pedro Calado diz ser “uma boa forma sair do governo no dia de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Região e do Funchal”.

Quanto a votos: “Que Nossa Senhora do Monte nos dê saúde e clarividência para o Futuro.”