PPM Madeira apresenta queixa na CNE contra Miguel Silva Gouveia

O Partido Popular Monárquico Madeira (PPM Madeira) apresentou, esta quarta-feira, uma queixa na Comissão Nacional de Eleições (CNE) contra o actual presidente da Câmara Municipal do Funchal e candidato à CMF, Miguel Silva Gouveia.

Segundo o PPM Madeira, actual presidente da autarquia do Funchal e candidato "gosta de ter uma posição privilegiada" e "não deveria anunciar as obras que vieram a público", pois, no seu entender, é "uma clara caça ao voto".

Além disso, revelou que também apresentou queixa na Comissão Nacional de Protecção de Dados "por causa da candidatura da coligação Confiança, encabeçada pelo PS-M, ter fotografado as listas expostas só para consulta". Na sua óptica, "aquela candidatura violou claramente a lei europeia".