Queda de árvore provoca ferido ligeiro no Largo da Fonte

A queda de uma árvore no Largo da Fonte, no Monte, provocou ferimentos ligeiros numa mulher.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal enviaram para o local dois veículos, que prestam apoio aos operacionais no corte dos galhos. Foi ainda accionada uma ambulância, que presta socorro a uma mulher que sofreu ferimentos num joelho, decorrente de uma queda sofrida quando fugia do local.

Ver Galeria Foto DR

O alerta chegou ao quartel por volta das 15h15. Os sete bombeiros vão proceder ao corte e limpeza dos galhos e encaminhamento da vítima para o Hospital.

A PSP também foi chamada ao local.