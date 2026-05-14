Detenção de cidadãos estrangeiros procurados internacionalmente aumentou na Madeira?

A notícia divulgada ontem pelo DIÁRIO sobre a detenção em Santa Cruz de um homem procurado internacionalmente reacendeu nas redes sociais o debate em torno da imigração e da segurança na Madeira.

PJ detém em Santa Cruz homem procurado pela Interpol Suspeito de 36 anos é apontado pelas autoridades argentinas como integrante de rede criminosa ligada a fraudes informáticas e extorsão

Entre os vários comentários feitos na publicação do DIÁRIO na rede social Facebook, um utilizador indaga "como a ilha se está a transformar em terras de refugiados cadastrados", numa frase que poderá misturar crítica, exagero ou até verdade.

Comentário na página do DIÁRIO no Facebook

Na rubrica 'Fact Check' de hoje, o DIÁRIO, com base no seu arquivo noticioso, analisa até que ponto a percepção do leitor encontra respaldo nos factos, verificando se o número de detenções de cidadãos estrangeiros procurados internacionalmente aumentou de forma significativa nos últimos anos na Região Autónoma da Madeira.

Uma análise ao arquivo noticioso do DIÁRIO mostra que, ao longo das últimas duas décadas, a Madeira teve vários casos relacionados com mandados internacionais, extradições e cooperação policial com outros países.

O caso mais recente diz respeito ao cidadão estrangeiro de 36 anos detido em Santa Cruz, sobre o qual pendia um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades da Argentina, apoiado numa Notícia Vermelha da Interpol. Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito integraria alegadamente uma organização criminosa ligada a fraudes e extorsão informática.

Em Março deste ano, um carpinteiro madeirense de Câmara de Lobos foi condenado a 11 anos de prisão por abusos sexuais de menores e pornografia infantil. A investigação começou na Suíça, depois das autoridades detectarem conteúdos ilegais partilhados 'on-line'. O arguido, emigrado naquele país, acabou identificado através da cooperação internacional entre as autoridades suíças, a Europol e a Polícia Judiciária portuguesa.

Em 2025, a PJ deteve na Ribeira Brava um cidadão nacional procurado pela Venezuela por alegada falsificação de documentos relacionada com um imóvel herdado pelo pai.

Já em 2024, um homem de 51 anos foi detido no Funchal ao abrigo de um mandado internacional emitido pelo Nepal por suspeitas de abuso sexual da própria filha.

No arquivo do DIÁRIO surgem ainda casos mais antigos envolvendo madeirenses. Em 2017, um cidadão natural da Madeira foi localizado no Uganda após um mandado internacional relacionado com um ataque com ácido no Algarve.

Em 2016, outro madeirense foi detido para extradição para Espanha por suspeitas de burla num processo ligado à ‘GetEasy’ pertencente à MLM Empire, uma empresa de marketing multinível.

Em 2009, uma cidadã bielorrussa foi detida no Aeroporto da Madeira devido a um mandado internacional emitido pelo país de origem.

Já em 2007, um casal lusodescendente residente no Funchal foi detido no Aeroporto da Madeira para extradição para a Polónia num processo de tráfico de droga referente aos anos 90.

A análise indica que houve, nos últimos anos, um aumento do número de notícias do DIÁRIO relacionadas com detenções na Madeira de cidadãos estrangeiros procurados internacionalmente.

Entre 2007 e 2017, os casos encontrados surgem de forma relativamente espaçada no tempo. Nesse período, o arquivo refere episódios em 2007, 2009, 2016 e 2017, envolvendo mandados internacionais emitidos por países como a Polónia, a Bielorrússia ou a Espanha. Já entre 2024 e 2026, regista-se uma maior concentração temporal de casos, em que a maioria envolve cidadãos estrangeiros.

Com base nas notícias analisadas, é legítimo concluir que houve um aumento recente da visibilidade e da frequência de detenções relacionadas com a cooperação policial internacional na Madeira.

Conclui-se que os exemplos encontrados ao longo dos anos permitem sustentar a ideia de um aumento de casos noticiados ligados a mandados internacionais, confirmando a cooperação policial e judiciária internacional, através da Interpol, da Europol e da Polícia Judiciária. No entanto, os casos não são uma evidência clara de que a Madeira se tenha transformado num destino preferencial para “refugiados cadastrados”, como sugere o comentário publicado na rede social Facebook.