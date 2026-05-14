'+ Comércio Local' com 724 facturas registadas e 52.971 euros em vendas locais

A Câmara Municipal do Funchal procedeu esta quinta-feira, 14 de Maio, à entrega dos prémios do 2.º sorteio da iniciativa '+ Comércio Local', que visa apoiar e dinamizar o comércio nas lojas locais, de todas as freguesias do município.

Em 2026, a iniciativa adopta um modelo totalmente digital, integrado na plataforma do Cartão do Munícipe do Funchal, onde os prémios serão para uso exclusivo nas 208 lojas aderentes. Até à data, foram gerados 1.662 cupões electrónicos em 67 lojas, com 724 facturas registadas e 52.971 euros em vendas locais.

O '+ Comércio Local' contempla a realização de três sorteios digitais, com um total de 60 prémios no valor unitário de 250 euros cada, perfazendo um montante global de 15.000 euros. Os prémios deverão ser utilizados até 31 de Julho de 2026, exclusivamente nos estabelecimentos aderentes.

A cerimónia de hoje contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal e de representantes da ACIF-CCIM, da ARAE - Autoridade Regional das Atividades Económicas, das Juntas de Freguesia, dos premiados e dos comerciantes cujos estabelecimentos originaram os cupões vencedores.

O próximo e último sorteio está agendado para o dia 29 de Maio de 2026.

A Câmara Municipal do Funchal destaca que o '+ Comércio Local' "é muito mais que prémios: é um motor concreto de crescimento económico, inovação digital e união comunitária que coloca o Funchal na vanguarda do apoio ao comércio tradicional".