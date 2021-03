Mobilidade aérea debatida pela JSD Porto Santo

A JSD Porto Santo debateu a importância da mobilidade aérea numa iniciativa via Zoom, que contou com a participação do deputado eleito pelo PSD/M ao parlamento nacional, Paulo Neves e com a Presidente da Associação Empresarial do Porto Santo, Rafaela Melim. A importância das ligações aéreas para a ilha dourada, a preços mais competitivos e a horários ajustados às necessidades, assim como a necessária aposta no turismo foram algumas das ideias deixadas.

De acordo com nota enviada à comunicação social, na sua intervenção, Paulo Neves ressalvou a necessidade de reforçar a abertura do Porto Santo ao exterior, do ponto de vista turístico, sublinhando a prioridade na promoção e no reforço da aproximação a novos mercados, nomeadamente às Canárias, aos Açores e a Marrocos. Tudo isto deverá acontecer “a par do mercado regional, que é preciso continuar a potenciar dada a sua proximidade e, naturalmente, do mercado continental, que deve ser consolidado, tanto mais nesta fase de retoma económica em que o turismo pode e deve ser uma das suas principais bases”.

Para Paulo Neves, tanto a mobilidade aérea, como a marítima e a digital devem estar cada vez mais nas agendas dos Governos "no sentido de se assumirem como alavancas de desenvolvimento local e enquanto prioridade estratégica para ultrapassar a crise decorrente da pandemia, cujos efeitos foram mais evidentes em regiões insulares e dependentes do turismo, como é o caso do Porto Santo".

Por seu lado, Rafaela Melim vincou a importância da mobilidade aérea na perspectiva do turismo mas, também, dos residentes, lembrando, na sua intervenção, a importância do bilhete corrido, a necessidade dos horários das ligações entre a Madeira e o Porto Santo serem ajustados à realidade de quem trabalha e o maior equilíbrio dos preços, tanto para os madeirenses quanto para os porto-santenses.

Além disso, frisou que as taxas aeroportuárias são e têm sido um grande entrave ao Porto Santo e que o aeroporto da ilha deve ser alternativa ao da Madeira quando estiver mau tempo.

Este debate decorreu no âmbito de várias iniciativas levadas a cabo pela JSD, que pretende dar voz aos jovens sobre matérias mais prementes a abordar do ponto de vista local.