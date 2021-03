Santuário de Fátima retoma hoje programa oficial com peregrinos

O Santuário de Fátima retoma hoje o programa oficial com a presença de peregrinos, que estava suspenso desde 23 de janeiro devido à pandemia de covid-19, garantindo a celebração diária de seis missas e mantendo as regras sanitárias.

Segundo informação colocada no seu sítio na internet, o templo mariano anuncia que retoma o programa oficial, "com celebrações abertas aos peregrinos, mas mantendo em vigor as regras sanitárias, que obrigam à manutenção do distanciamento físico entre pessoas que não sejam do mesmo agregado familiar, ao uso da máscara em todos os espaços do santuário, bem como à frequente higienização das mãos".

Assim, desde hoje, "um ano depois de ter vivido o primeiro grande confinamento com celebrações sem peregrinos, pela primeira vez na sua história", o Santuário de Fátima, no concelho de Ourém, recupera a sua atividade celebrativa, garantindo diariamente seis missas, às 07:30, 09:00, 11:00, 15:00 e 18:30 na Basílica da Santíssima Trindade, e às 12:30 na Capelinha das Aparições.

Ainda na Capelinha, a oração do terço mantém-se, todos os dias, às 12:00, 18:30 e 21:30, enquanto ao fim de semana haverá terço também às 10:00.

De acordo com a mesma informação, "regressa, igualmente, a oração de Vésperas ao domingo, às 17:30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima".

"O Santuário de Fátima manterá as transmissões da missa das 11:00, e do terço às 18:30 e 21:30 em www.fatima.pt, no canal do Youtube, na página do Facebook e no MeoKanal707070", adianta.

A missa das 11:00 e o terço das 18:30 terão igualmente transmissão na Rádio e TV Canção Nova de segunda-feira a domingo, enquanto a Rádio Renascença transmite o terço das 18:30 de segunda-feira a sexta-feira.

"Durante a Quaresma, o santuário transmitirá também a via-sacra, às sextas-feiras, pelas 16:00", acrescenta a instituição.

Hoje também abre a livraria do santuário, instalada provisoriamente na Casa de São Miguel, enquanto os espaços museológicos do santuário, nomeadamente a exposição temporária "Os rostos de Fátima - Fisionomias de uma paisagem espiritual", reabrirão em 05 de abril.

Na quinta-feira, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou que as missas com presença de fiéis iriam ser retomadas hoje.

"O Conselho Permanente refletiu sobre a situação atual da pandemia e decidiu que as celebrações da eucaristia com a presença da assembleia sejam retomadas a partir do dia 15 de março, observando as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa de 08 de maio de 2020, em consonância com as normas das autoridades de saúde", lê-se num comunicado.

O mesmo documento, divulgado após uma reunião do Conselho Permanente da CEP que decorreu 'online', adianta que, quanto à celebração de outros sacramentos, é de observar "as normas de segurança e de saúde referidas nas mesmas orientações".

"Nesta fase evitar-se-ão procissões e outras expressões da piedade popular, como as 'visitas pascais' e a 'saída simbólica' de cruzes, de modo a evitar riscos para a saúde pública", refere o comunicado, acrescentando que a Assembleia Plenária dos bispos católicos portugueses, entre 12 e 15 de abril, "reavaliará estas orientações, tendo em conta a situação de pandemia no país", adiantou a CEP.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o concelho de Ourém, no distrito de Santarém, regista 2.992 casos do novo coronavírus, mantendo-se dois ativos, segundo informação disponibilizada pela Câmara na sexta-feira.

No mesmo período, recuperaram da doença 2.907 pessoas, registando-se 83 óbitos.