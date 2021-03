Madeira entre as piores regiões no mapa europeu da covid-19

A Região Autónoma da Madeira foi classificada, ontem, como uma das regiões mais preocupantes na avaliação do número de novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças lança todas as quintas-feiras.

É este um dos assuntos que surgem em grande destaque na edição do MAIS DIÁRIO desta tarde de sexta-feira, 12 de Março, que também conta que a Saúde Pública defende medidas mais rigorosas do que o Governo Regional e que as autarquias da Região enviaram lista com dezenas para a vacinação.

Investigação da PJ à EEM dá que falar

Conforme noticiou o DIÁRIO na edição impressa de hoje, a Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) está a ser investigada pela PJ. A Judiciária quer apurar se houve clientes favorecidos na gestão dos créditos da empresa pública sobre terceiros. Há suspeitas de contas que não foram pagas.

Por tudo isto, o MAIS DIÁRIO ouviu a oposição que não tem dúvidas em apontar o dedo à tutela pelas suspeitas que recaem sobre a EMM.

Dérbi de aflitos passa hoje na TSF-M e no dnoticias.pt

Depois de vários dias de antevisão, o MAIS DIÁRIO apresenta o último dos trabalhos sobre o dérbi desta noite. Saiba também que o confronto entre Nacional e Marítimo arranca às 20h30 e passa na TSF-M (100FM) e no liveblog do jogo em www.dnoticias.pt.

Talento no feminino

O MAIS DIÁRIO mostra-lhe hoje talento regional: conheça as irmãs gémeas do CAB que admitem telepatia em campo

