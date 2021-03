Três novos casos Covid-19 colocam em confinamento 69 pessoas na Madeira

Depois de um dia sem novos casos, as infecções voltaram aos estabelecimentos de ensino da Região. “Hoje foram registados três casos positivos: numa criança, num aluno e numa auxiliar, que resultaram no confinamento de duas salas e uma turma, num total de 59 crianças/alunos, cinco educadoras, dois docentes e três não docentes”, anuncia a Secretaria da educação, no balanço diário à situação epidemiológica nas escolas da Madeira.

Em sentido contrário, o das pessoas que terminaram, hoje, o confinamento, contam-se 43 alunos e dois docentes. “Assim - conclui a Secretaria da educação - nesta semana regressaram às escolas 38 turmas, num total de 675 crianças/alunos, 52 educadoras/docentes e 16 não docentes.”

Os casos registados hoje foram os seguintes:

EB23 do Caniço

Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (24 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE/Creche da Ponta do Sol

Uma criança testou positivo. Na sequência, uma sala (20 crianças), quatro educadoras, dois docentes e uma auxiliar estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Creche do Campanário

Uma auxiliar testou positivo. Na sequência, uma sala (15 crianças), uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.