JPP 'acerta agulhas' da mobilidade aérea entre Funchal e Porto Santo

O JPP esteve, hoje, no Porto Santo a ‘acertar agulhas’ relativamente ao dossier da mobilidade aérea entre o Funchal e o Porto Santo. O partido juntou diversas propostas em termos de frequências aéreas, horário das viagens, revisão do tarifário, do bilhete corrido e das tarifas mais acessíveis, situações cruciais para os residentes da ilha dourada e que ajudariam a economia local.

Numa outra vertente, Élvio Sousa esteve ainda em contacto com os porto-santenses, e com a candidatura que está a ser preparada pelo grupo de cidadãos eleitores, liderado por Luís Bettencourt. Segundo o líder parlamentar do JPP, foi possível constatar que “a ‘caixinha’ entre o PSD e o PS, do Verão passado na Assembleia da República, prejudicou gravemente as candidaturas dos movimentos independentes”, apontando para uma “regressão democrática que não valoriza a democracia participativa”.

Em causa está a alteração à lei eleitoral que obriga agora o candidato Luís Bettencourt (UNE- Uma Nova Esperança), uma vez que “além de ter de recolher mais 3% das assinaturas, bloqueou a expansão da candidatura, extensiva à junta de freguesia do Porto Santo, pois a lei não permite o mesmo símbolo, denominação e sigla, para os diferentes órgãos” conclui o deputado.