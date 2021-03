Criado Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (SRMAD) assinou um protocolo com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC), através da Direcção Regional da Cultura (DRC) para a constituição do Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo.

A ideia é distinguir e valorizar o que melhor se produz na Região, quer na construção de obra nova, quer na requalificação de edifícios existentes, através de um estímulo e justo reconhecimento da contribuição que os Arquitectos fazem para edificação de um património de qualidade, que honre a Região.

De acordo com a delegação Regional da Ordem dos Arquitectos, o Prémio será atribuído em anos alternados a obras novas e de requalificação.