JSD Funchal acusa CMF de esquecer freguesia do Monte

Numa iniciativa realizada no Monte, a JSD confirmou o estado de degradação de algumas estradas municipais e a forma como esta freguesia tem sido preterida das grandes opções para o concelho, por parte da autarquia, acusando, por isso, o executivo municipal de “votar ao abandono as zonas altas do Funchal”.

“São inúmeros os exemplos da falta de atenção do executivo a esta freguesia, entre os quais se destacam o tratamento dado ao Caminho do Monte e o relacionamento que a atual vereação da Câmara teve para com a Junta de Freguesia aquando da assinatura dos contratos interadministrativos, em 2018 e, também, mais recentemente” afirma a JSD Funchal.

Além disso, acrescenta que a postura com que o presidente da autarquia tem vindo a gerir as zonas deixa evidente “a sua falta de visão, planeamento e estratégia local”.

Uma falta de planeamento que, conforme acrescenta, "está a prejudicar" aquela que é uma das freguesias do Funchal mais expostas ao turismo. “

Seria fundamental aproveitar esta fase em que a procura turística está limitada pela pandemia para recuperar as zonas mais degradadas do concelho, em particular aquelas que servem e vivem desta actividade, como é o caso do Monte, um dos principais atractivos turísticos do Funchal e da própria Região” afirmam os jovens social-democratas, dando o exemplo do Caminho do Monte que serve os Carreiros e que continua adiado, penalizando a imagem da freguesia e a economia local.

“A CMF anunciou que, a 1 de Março, estaria concluída a obra relativa ao Caminho do Monte, mas, mais uma vez, o executivo municipal não só não cumpriu os prazos como está apostado em fazer, deste caminho, uma “arranjo de remendos”, em detrimento de uma asfaltagem que permitisse maior segurança aos Carreiros e aos turistas e, naturalmente, aos residentes desta zona”, reforçam, acusando a Câmara de desconsideração para com quem vive na freguesia.

Críticas que também foram expressas relativamente à conclusão da Estação de Comboios do Monte, que se prevê durante o segundo trimestre de 2021. “É impressionante como uma obra que foi anunciada ainda no decorrer no primeiro mandato do anterior Presidente e alvo de várias notícias ao longo de todo o mandato dessa vereação seja concluída apenas a 3 meses da provável data das eleições”, vincou.

Sublinhando que esta discriminação pela negativa existe há vários anos, a JSD alude “à tentativa de asfixia financeira que o atual Presidente da CMF, na altura vereador com o pelouro das Finanças, procurou realizar à Junta de Freguesia do Monte liderada pelo PSD”, lamentando a postura e disponibilizando-se para assumir, em conjunto com o Partido e com todas as forças vivas da freguesia, um papel ainda mais ativo a favor da localidade e de cada um dos seus residentes.