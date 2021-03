Maduro decreta cerca sanitária em Caracas para travar novos casos

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, decretou hoje uma cerca sanitária em Caracas e no estado de Bolívar, que entra em vigor na próxima semana.

A cerca sanitária visa travar a propagação da covid-19, o que implica, entre outras coisas, que seja declarado o estado de emergência e que sejam criadas "novas capacidades hospitalares".

"Vamos declarar uma cerca sanitária e uma flexibilização limitada e parcial na região da capital e no estado de Bolívar", disse Maduro durante um evento em que mencionou que em Caracas e nos arredores foi registado um aumento de casos justificando esse maior número de infeções com a entrada no país da variante brasileira do novo coronavírus.

O estado sulista de Bolívar, que faz fronteira com o Brasil, é outro dos estados onde a nova variante foi detetada, tendo sido já decidido criar um hospital de campanha que chegará na segunda-feira à região para dar resposta a este aumento de casos de infeções com o novo coronavírus, explicou o presidente da Venezuela.