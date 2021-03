'Madeira Saúde' passa a ter loja no Porto Santo

A empresa Madeira Saúde, passa a partir de hoje a ter uma loja na Ilha dourada.

Nuno Claro, um dos responsáveis, disse ao DIARIO: "A Madeira Saúde é uma empresa que comercializa tudo o que é dispositivos médicos, ou seja, nós vendemos desde compressas, camas, tudo o que é material médico”.

A Madeira Saúde l “fornece o SESARAM, mas também com variadíssimas instituições, inclusivamente com o Lar fundação Nossa Senhora da Piedade”.

"Já há algum tempo, porto-santenses tinham-nos solicitado a possibilidade de vir para a ilha dourada, mas fomos adiando, até que surgiu a altura de avançar e viemos para oferecer um material que a ilha não tinha acesso, e que agora tem, e não têm a necessidade de ir ao Funchal”.

‘Nós vamos oferecer dois serviços no Porto Santo, um é o apoio a pessoas com alguma carência de apoios de segurança social, e temos pessoas para fazer esse apoio, e temos o compromisso com os porto-santenses, que os preços aqui praticados são os mesmos da loja no Funchal”, conclui.