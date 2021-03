Porto Santo é “região muito susceptível a surtos”

A obrigatoriedade do teste PCR negativo até 72 horas do embarque na Madeira para as viagens ao Porto Santo, seja de avião ou de barco, apesar de vigorar até a próxima segunda-feira, dia 15 de Março, é para continuar, pelo menos até à Páscoa. Garantia do presidente do Governo Regional, que voltou a recusar a ideia de aligeirar as medidas actualmente em vigor naquela ilha.

Com a garantia que o teste negativo para as viagens inter-ilhas com partida do Funchal é para “manter”, Miguel Albuquerque aproveitou para chamar à atenção para o “caso residual” identificado nos últimos dias no Porto Santo e reforçar o aviso que “o Porto Santo, pelas suas características” é “uma região muito susceptível em termos de surtos. Por conseguinte o que nós vamos fazer é manter o controlo para salvaguarda da própria população e da própria economia do Porto Santo”, afirmou.

No caso da economia, considera que o actual modelo de funcionamento configura uma “economia aberta”. No caso da pandemia, “esse controlo tem de ser feito sempre nas fronteiras”, esclareceu.