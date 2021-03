JPP ultima documento sobre mobilidade aérea entre Madeira e Porto Santo

O Juntos pelo Povo (JPP) estará na próxima segunda-feira, 8 de Março, na ilha do Porto Santo, para ultimar o documento sobre a ligação aérea Porto Santo/Funchal/Porto Santo.

Élvio Sousa recorda que foi constituído um grupo de trabalho, sob a coordenação do professor Carlos Silva, que tem vindo a reunir, nos últimos meses, diversas propostas que visam melhorar o modelo de mobilidade aérea que liga a ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo.

A reunião que juntará várias personalidades, pretende recolher mais elementos e concluir o documento que será remetido, até o final da semana, ao membro do Governo da República. Além da presença do professor Carlos Silva, confirma-se a colaboração de Hugo Nóbrega. Foram também convidados os grupos parlamentares do PSD e do PS, bem como a representação parlamentar do PCP e o grupo de cidadãos encabeçado por Luís Bettencourt.

O deputado do JPP e líder parlamentar, lembra que este é o momento certo para agir já que “o processo de revisão do modelo de mobilidade aérea entre o Porto Santo e a Madeira está em curso, e constitui uma matéria de interesse regional, sobretudo para garantir a continuidade territorial”.

Por essa razão, também, o JPP fez incluir e vincular ao Estado, nas propostas entregues à Comissão para a revisão da Lei das Finanças Regionais, os custos das desigualdades derivadas da insularidade em matéria da mobilidade aérea e marítima.

Segundo o JPP, a ligação aérea Funchal/ Porto Santo tem um conjunto de situações a resolver, nomeadamente ao nível das frequências aéreas, o horário das viagens, a revisão do tarifário, o bilhete corrido, tarifas mais acessíveis, entre outras matérias” conclui o deputado.