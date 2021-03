Um acidente ocorrido no acesso à via rápida, na zona dos Viveiros, está a condicionar o trânsito no sentido Funchal - Ribeira Brava.

Não há indicação de feridos, mas um 'raspão' entre um ligeiro e um camião provocou danos consideráveis no carro.

A Polícia de Segurança Pública e a Vialitoral já se encontram no local.