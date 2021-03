Novo caso de covid-19 no Porto Santo identificado há dois dias

Há um novo caso de covid-19 no Porto Santo. De acordo com Rogério Correia a situação foi identificada há dois, no rastreio que é feito aos viajantes à entrada, no aeroporto.

Ao DIÁRIO, o delegado de saúde da 'Ilha Dourada' salienta, contudo, que "a situação não tem grande risco para o Porto Santo, uma vez que a pessoa foi logo isolada. Como chegou sem teste, foi rastreada à entrada e ficou em isolamento até ser conhecido o resultado do teste. O risco para a população local é quase inexistente".

Embora já tenha sido identificado há dois dias, esta nova infecção não foi ainda reportada pela Direcção Regional de Saúde, no habitual boletim epidemiológico diário.

Os dados ontem revelados davam conta de 72 casos positivos para o Porto Santo desde o início da pandemia, número que não sofre alterações desde o dia 9 de Fevereiro, altura em que se contavam quatro casos activos desta nova doença. No balanço feito ontem, apenas um caso se mantinha activo.