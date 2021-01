Escolas de Machico retomam aulas só depois de testar professores na segunda-feira

As escolas do concelho de Machico não vão reabrir na segunda-feira, conforme previa o governo, devido ao risco elevado de propagação do vírus da Covid-19, justifica a Secretaria Regional de Educação.

"Na sequência do registo de número de casos que coloca o concelho em risco elevado, foi decidido proceder ao encerramento das escolas do concelho de Machico, segunda-feira (11 de Janeiro)", informa a Secretaria Regionl de Educação, Ciência e Tecnologia, num comunicado divulgado este sábado no site oficial.

Acrescenta que tal medida afectará um total de 3000 alunos, 600 professores e funcionários e cerca de dez estabelecimentos.

"Está agendada, para esse mesmo dia, a realização de testes rápidos aos docentes e demais funcionários dos estabelecimentos escolares do concelho, prevendo-se o regresso à normalidade a partir do dia seguinte", adianta a Secretaria.