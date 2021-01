Directora regional julgada por fraude

Patrícia Dantas vai responder em julgamento pelo crime de fraude na obtenção de subsídio. A vice-presidência do Governo mantém “total confiança” na adjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 9 de Janeiro, que pode ler na página 9.

Igualmente em destaque neste sábado, uma reportagem que retrata o trabalho de uma vida que foi "pela encosta abaixo". A depressão ‘Filomena’ provocou deslizamentos, um dos quais destruiu uma casa, no Lombo Galego, em Santana. Há povoações sem água, nem luz e cinco desalojados. As condições meteorológicas afectaram ainda 31 estradas (pp. 10 e 11).

Outra "derrota no dilúvio" a merecer destaque de capa é a do Nacional. A chuva intensa tornou mais pesada a derrota (0-2) dos 'alvinegros', frente ao invicto Sporting, depois de, na véspera, o vento ditar o adiamento do jogo na Choupana (p. 14 e 15).

A demissão do director do Bloco Operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça (p. 6) e os 91 casos de covid-19 na RAM (pp. 4 e 5) completam a primeira página do nosso matutino.

Tudo isto e muito mais poderá ler este sábado no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente fim-de-semana e boas leituras com o seu DIÁRIO.