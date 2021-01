Temperatura desceu até aos -2,7 graus no Areeiro

A neve que caiu durante a madrugada deixou um manto branco nos cumes das serras da Madeira, visível em vários pontos da ilha, nomeadamente a partir da baixa da cidade do Funchal.

Os termómetros desceram abaixo de zero nas regiões montanhosas, tendo a estação meteorológica do Pico do Areeiro registado a temperatura mínima extrema de -2,7 graus, às 2h20 da madrugada deste sábado.

Também no Chão do Areeiro, a temperatura mínima atingiu -0,9 graus às 2h30 da manhã e na Bica da Cana (Paul da Serra) os -0,3 graus.

A circulação nas estradas serranas não é recomendada por motivos de segurança. Por isso mesmo a Protecção Civil mantém encerradas a ER 202 – Entre o Poiso e o Pico do Areeiro ER 203, a Estrada das Carreiras, entre o Montado do Pereiro e o Poiso, assim como a ER 218 – Entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira, todas devido à queda de neve.