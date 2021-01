Madeira com aviso de agitação marítima forte

A par do frio que se fará sentir este fim-de-semana, a capitania do Porto do Funchal emitiu, por recomendação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, um aviso de agitação marítima para a orla marítima, até às 6 horas de domingo, 10 de Janeiro.

O vento será forte, com intensidade 7, entre 51 a 62 km por hora de qualquer direcção.

Na Costa Norte da ilha as ondas podem chegar aos 4,5 metros de altura.

A Capitania recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.