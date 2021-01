Testes a docentes do Funchal prolongados até domingo

Os testes de rastreio à Covid-19 que estão a ser realizados pelas Autoridades de Saúde ao pessoal docente e não docente das escolas do Funchal vão prolongar-se até domingo, dia 10.

Ao contrário do que estava inicialmente calendarizado, e de modo a conseguir testar toda a gente indicada antes de segunda-feira, dia 11, houve necessidade de prolongar a testagem, em curso na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho.

No dia de hoje está, também, prevista a testagem dos pessoal docente e não docente afectos ao concelho do Porto Moniz. Para amanhã, estão agendados os da Ribeira Brava, isto depois de na segunda-feira terem sido testados os profissionais do ensino especial ('Quinta do Leme') e na terça-feira os de Câmara de Lobos, onde algumas escolas já hoje reabriram. No Porto Santo, os testes devem ser feitos nos próximos dias, já que as escolas estão encerradas até dia 14 de Janeiro.

Para segunda-feira estão agendados os testes aos profissionais da educação do concelho de Santa Cruz, que apenas hoje passou a integrar a lista de concelhos da Região em risco elevado ou muito elevado de contágio da Covid-19, condição determinante para a testagem, de acordo com os critérios definidos pelo Conselho de Governo na sua última reunião, plasmados na Resolução n.º 1/2021.

Dos resultados já validados, a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil (SRS) deu conta, no dia de ontem, da identificação de 7 casos positivos, um afecto à 'Quinta do Leme' e outros 6 pertencentes a escolas de Câmara de Lobos. Todos estes resultados já foram alvo de uma confirmação com teste PCR, como, de resto, recomendam as normas da Direcção-Geral da Saúde, subscritas, também, pelo então Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), substituído, actualmente, pela Direcção Regional da Saúde.