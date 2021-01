Ida à neve provoca congestionamento nas serras da Madeira

São muitas as famílias que aproveitaram o sábado para ir ver a neve que cobre as serras da Madeira de branco.

Tantas, que o trânsito já está congestionado a partir do Montado do Barreiro, tal como ilustra a fotografia.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, a circulação nas estradas serranas não é recomendada por motivos de segurança. Por isso mesmo a Protecção Civil mantém encerradas a ER 202 – Entre o Poiso e o Pico do Areeiro ER 203, a Estrada das Carreiras, entre o Montado do Pereiro e o Poiso, assim como a ER 218 – Entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira, todas devido à queda de neve.