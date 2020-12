Capitania prolonga aviso de agitação marítima forte até quinta-feira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, na Madeira, até às 6 horas de quinta-feira

Vento: E/NE MODERADO A FRESCO.

Visibilidade: BOA A MODERADA.

Ondulação Costa Norte ONDAS N 3,5 A 4 M, DIMINUINDO PARA 3 A 3,5 M.

Ondulação: Costa Sul: ONDAS QUADRANTE S 1 A 1,5 M.

A capitania recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.