Pode voltar a nevar na Madeira este sábado

Há neve nas previsões do tempo para a Madeira, neste sábado de 9 de Janeiro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são esperados períodos de céu muito nublado a queda de aguaceiros, em especial nas vertentes Norte e nas terras altas, que serão de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

Por este motivo, as regiões montanhosas encontram-se, até amanhã de manhã, sob aviso amarelo. Vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores devido à acumulação de neve, abastecimentos locais prejudicados, são algumas das eventuais perturbações causadas pela queda de neve e formação de gelo, alerta o IPMA.

As temperaturas deverão oscilar entre os 11ºC de mínima e os 17ºC de máxima.

Em relação ao vento, este soprará moderado (30 a 45 km/h) de Norte/Noroeste, por vezes com rajadas até 90 km/h nas terras altas.

Quanto ao estado do mar, são esperadas, na costa Norte, ondas de Norte/Nordeste com 3 a 4 metros. Na costa Sul as ondas serão do quadrante sul com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar deverá rondar os 18/19ºC.