Açores com aviso amarelo devido a chuva, vento e agitação marítima

As condições meteorológicas adversas vão-se manter em todo o território açoriano, com chuva, vento e forte agitação marítima, que deixam o arquipélago em aviso amarelo até quarta-feira, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo adianta o IPMA, em comunicado, o grupo ocidental está sob aviso amarelo devido a precipitação forte, que pode ser acompanhada de trovoada, durante todo o dia de terça-feira, terminando às 00:00 de quarta-feira.

As ilhas das Flores e do Corvo vão ser atingidas por vento com "direção de sueste, rodando para leste" entre as 09:00 de terça-feira e as 18:00 de quarta-feira e o período crítico da agitação marítima, "com ondas de leste, passando a nordeste," irá ocorrer entre as 06:00 de terça-feira e as 18:00 de quarta-feira.

Já para o grupo oriental, o aviso devido à chuva está em vigor até às 12:00 de quarta-feira, sendo que o vento, com "direção de leste, rodando para nordeste", irá atingir as ilhas de São Miguel e Santa Maria a partir das 15:00 de terça-feira, e durante todo o dia de quarta-feira.

Para as cinco ilhas do grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa) prevê-se que a chuva forte, que começou ao final do dia de hoje, só termine às 06:00 de quarta-feira.

A previsão indica, ainda, que o grupo central verá um agravamento do vento, com "direção de quadrante leste", entre as 09:00 de terça-feira e todo o dia de quarta-feira, e a agitação marítima, com "ondas de leste, passando a nordeste", agrava-se entre as 18:00 de terça-feira e as 12:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro níveis e é emitido em "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".