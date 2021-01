Aviões da Easyjet divergiram

O voo da Easyjet proveniente do Porto acabou por aterrar esta manhã no Aeroporto do Porto Santo, depois de mais de 45 minutos no ar à procura de uma oportunidade para aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira, sem sucesso. Também o voo da mesma companhia mas com origem em Lisboa não conseguiu uma aberta, e está agora de regresso à origem.

No ar, ainda com esperança, está o voo da TAP, 1699, que deveria ter aterrado às 8h45 e que três quartos de hora depois ainda sobrevoa o céu da Madeira à espera de uma oportunidade para se fazer à pista.

Na última hora a rajada superior atingiu os 84 Km/h, tendo a estação local registado uma média de vento superior a 45 Km/h