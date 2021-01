Pedro Ramos aborda descongelamento da carreira em reunião com Sindicato dos Enfermeiros

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, reuniu hoje, dia 8 de Janeiro, com o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira para abordar algumas questões pontuais relacionadas com o processo de descongelamento da carreira de enfermagem na Região.

"O Governo Regional está empenhado em resolver algumas situações pontuais decorrentes de um processo iniciado em 2019 assente na concertação e no diálogo, uma medida concretizada na região e que ao nível nacional nunca foi resolvida", pode ler-se na nota remetida às redacções pelo gabinte do secretário.

De referir que o processo de descongelamento dos enfermeiros, entre 2019 e 2021, representa um investimento do Governo Regional na ordem dos 20 milhões de euros.

"As situações identificadas no decorrer deste processo estão a ser corrigidas e serão regularizadas", assegura a mesma nota.

Na reunião participaram elementos do Conselho de Administração e do Serviço dos Recursos Humanos do Serviço de Saúde da RAM.