Trabalhos de limpeza continuam no fim-de-semana

Os trabalhos de limpeza e desobstrução das zonas afectadas pela passagem da depressão Filomena na Madeira continuam no fim-de-semana, revelou a secretaria regional de de Equipamentos e Infraestruturas numa nota dirigida à imprensa.

"O Governo Regional continuará atento ao desenvolvimento dos acontecimentos registados e atuará da forma mais célere possível para que os acessos possam ser o mais rapidamente restabelecidos às suas populações. Para isso, os trabalhos de limpeza e desobstrução continuarão ao longo deste fim-de-semana, com o intuito de desimpedir as estradas encerradas".

Durante a tarde de hoje, dia 8 de Janeiro, o secretário Pedro Fino, esteve no terreno para verificar 'in loco' os estragos que a forte precipitação causou em alguns locais, como no Lombo Galego, no Faial, onde contactou com a população.

Na ocasião estiveram também presentes o presidente da Câmara Municipal de Santana, o vice-presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira e trabalhadores da Empresa de Electricidade da Madeira, que na altura reestabeleceram a energia eléctrica.

Em relação à VE São Vicente – Porto Moniz foi reposta ligação viária entre São Vicente e Porto Moniz, embora com alguns condicionamentos ao longo do trajecto, em particular no Túnel João Delgado.

A tutela revela divulgou também a informação mais actualizada no que diz respeito às estradas regionais. A saber:

Estradas encerradas devido às más condições meteorológicas

1.ª Secção:

ER 201 – Entre o Terreiro da Luta e o Curral dos Romeiros.

2.ª Secção:

ER 225 – Santo da Serra - Fonte de Santo António (Machico).

3.ª Secção:

ER 211 – No Sítio dos Lagares - Ponta Delgada;

ER 211 – Entre o Sítio da Lombadinha e o entroncamento de acesso às Lombadas (Ponta Delgada).

4.ª Secção:

ER 222 – Entre a Lombada dos Marinheiros e a padaria.

Estradas com trânsito condicionado devido ao 'mau tempo'

1.ª Secção:

ER 103 – Entre a Ribeira das Cales e o Poiso;

ER 204 – Sítio da Pinheira São Gonçalo.

2.ª Secção:

ER 103 – Entre a Achada do Cabouco (São Roque do Faial) e o Lombo de Cima (Faial);

ER 103 – Entre a ribeira da Fajã da Nogueira e o sítio das Cruzinhas;

ER 110 – Desde o Santo da Serra passando pela Portela e pelo Porto da Cruz até ao sítio da Longueira no Faial;

ER 211 – Arco de São Jorge – Sítio da Beira da Quinta (Cabanas);

ER 212 – Entre o sítio das Preces (Machico) – Portela;

ER 213 – Faial – Cortado (Santana);

ER 217 – São Roque do Faial.

3.ª Secção:

ER 101 – Entre o Porto Moniz e a Ponta do Pargo;

ER 211 – Entre o sítio do Paço da Areia e o sítio das Quebradas;

ER 211 – Entre a Lombadinha e a Boaventura;

ER 211 – Entre o centro de Ponta Delgada e Sítio das Pingas;

ER 211 – Entre a Boaventura e o túnel Eng. Duarte Pacheco;

ER 220 – Falca (Boaventura);

ER 228 – Rosário – Encumeada.

4.ª Secção:

ER 105 – Serra d’Água – Encumeada;

ER 222 – Entre os Zimbreiro (Tabua) e o Sítio do Luzirão;

ER 222 – Entre a Ponta do Sol e os Canhas;

ER 222 – No Sítio do Socorro (Canhas);

ER 222 – No Sítio do Lombo Brasil (Calheta);

ER 222 – Entre a Raposeira e a Lombada dos Cedros;

ER 222 – Entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo.

Estradas Regionais encerradas devido à queda de neve

1.ª Secção:

ER 202 – Entre o Poiso e o Pico do Areeiro.

2.ª Secção:

ER 218 – Entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira.

- Estradas Regionais condicionadas devido à queda de neve:

1.ª Secção:

ER 203 – Estrada das Carreiras, entre o Montado do Pereiro e o Poiso.