A Diocese do Funchal decidiu cancelar os cumprimentos de Natal e Ano Novo ao Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, cerimónia que estava agendada para este sábado, dia 2 de Janeiro, a decorrer na Igreja do Colégio.

O motivo prende-se "devido ao aumento do número de casos de covid-19", daí que "por motivos de prevenção" a Diocese "tomou a decisão de cancelar o evento".