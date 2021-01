Português-Língua Não Materna do #EstudoEmCasa do 1.º ao 9.º ano na RTP Internacional

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) informou hoje, em comunicado, que o Português-Língua Não Materna do #EstudoEmCasa para alunos do 1.º ao 9.º ano vai começar no sábado, na RTP Internacional.

"Os blocos pedagógicos de Português-Língua Não Materna do #EstudoEmCasa, dirigidos aos alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade, e produzidos no âmbito de uma colaboração entre a Direção-Geral da Educação e o Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua, serão transmitidos a partir deste sábado, 09 de janeiro, na RTP Internacional", referiu a nota do MNE.

A disciplina de Português--Língua Não Materna constitui "um importante recurso de apoio para os alunos e docentes da Rede de Ensino Português no Estrangeiro e para a aprendizagem e consolidação da língua entre os portugueses e lusodescendentes que compõem a Diáspora portuguesa" sublinhou ainda a nota.

Assim, até ao final do ano letivo, a RTP Internacional integrará este conteúdo na sua programação de fim de semana do #EstudoEmCasa, ferramenta educativa que resulta de uma parceria entre o Ministério da Educação e a RTP, com a colaboração da editora Leya e da Porto Editora.

A transmissão decorrerá nos horários: Europa/África às 06:30 (hora de Lisboa), Ásia/Oceânia às 17:30 (hora de Sidney), Américas às 06:00 (hora de Nova Iorque).

Todos os conteúdos do #EstudoEmCasa estão disponíveis na RTP Play, na página eletrónica da Direção-Geral da Educação e na aplicação #EstudoEmCasa.