Chama-se Maria Leonor. Nasceu às 12h53m de hoje com 3,425Kg, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, natural do Funchal, freguesia de São Martinho.

Quer a Maria Leonor, quer a mãe estão bem de saúde.

A Maria Leonor e a sua família serão os primeiros a beneficiar do Cartão Kit Bebé no valor de 500 euros. Uma medida de apoio à natalidade do Governo Regional.