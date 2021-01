FPF adia jogos do Campeonato de Portugal agendados para este fim-de-semana

Depois de ter agendado os jogos que envolviam as equipas madeirenses no Campeonato de Portugal, este fim-de-semana - estando estas impedidas de competir por resolução do Governo Regional, devido às medidas de restrição no âmbito da pandemia de covid-19 - a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) acabou de informar as equipas que as partidas "foram adiadas para data oportuna".

Recorde-se que o Trofense chegou esta manhã à Madeira, "seguindo a indicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)" para cumprir o calendário do Campeonato de Portugal, tendo em vista o jogo de amanhã com o Câmara de Lobos e o de quarta-feira com o Marítimo B.

Também estava agendado o encontro entre Marítimo B e União, bem como o Pevidém-Camacha, mas os insulares não chegaram a viajar.

Segundo o que foi possível apurar, o Governo Regional entende que não há condições para haver jogos de futebol, pelo que se mantém em vigor, para já, a resolução 1080. Se na altura (Novembro e Dezembro) foi tomada a decisão de suspender a competição para as equipas regionais não profissionais, agora que estão a aumentar os casos de covid-19 na Região, não faria sentido retroceder.

Este domingo, o Executivo madeirense reúne-se para analisar a situação pandémica na Região e definir medidas. A situação do desporto, deverá também, estar em discussão.