Renato Gouveia reeleito para terceiro mandato no São Roque

O actual presidente do Clube Desportivo São Roque venceu as eleições para o triénio 2021-2023, que decorreram esta quinta-feira.

Renato Gouveia encabeçou a lista que se apresentou a votos e foi reeleito para um terceiro mandato, à frente do clube, “com a unanimidade dos votos dos presentes”.

O dirigente fez um balanço positivo dos últimos três anos, destacando “os muitos resultados desportivos obtidos, o aumento substancial do número de praticantes, quer na vertente federada, quer na vertente lúdica realçando as várias actividades sociais”, conforme se pode ler no site do clube.

Para o novo triénio, Renato Gouveia manifesta “a vontade de reforçar as condições de trabalho para as modalidades existentes, bem como aumentar o número de praticantes”.

O presidente revela ainda “a total abertura para o clube interagir com a população de São Roque, continuando com as actividades existentes e acrescentando novas”.

Conheça os novos órgãos sociais de uma lista que apresentou poucas alterações.

Assembleia Geral

Presidente: Pedro Gomes

1º Secretário: Artur Costa

2º Secretário: Rui Aguiar

Direcção

Presidente: Renato Gouveia

Vice-Presidente: Carlos Morais

Secretário: Ilídio Sousa

Tesoureiro: Carlos Jardim

Vogal: Raquel Marques

Vogal: Rui Freitas

Vogal: Agostinho Gouveia

Vogal: Paulo Ferreira

Vogal: Rui Freitas

Conselho Fiscal

Presidente: Rodolfo Ferreira

Secretário: Jorge Caldeira

Relator: Danilo Melim