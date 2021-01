Iniciativa Liberal apela à dissolução do cargo de Representante da República para a RAM

O coordenador regional do Iniciativa Liberal - Madeira, Duarte Gouveia, apela à demissão imediata e dissolução do cargo de Representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM) depois de considerar "absolutamente inaceitável" aquilo que foi dito por Ireneu Barreto no que diz respeito à suspensão do Estado de Direito devido à covid-19.



"Ao assumir existirem dúvidas quanto à constitucionalidade, e ao não exercer as prerrogativas expressas para essa situação no artigo 278.º ponto 2 da Constituição, o Representante da República assume-se como protagonista no anormal funcionamento das instituições", referiu através de um comunicado de imprensa.

No seu entender, este cargo, que já muitas vezes foi classificado "como inútil à Autonomia, passa agora a ser nefasto para a Autonomia, nefasto para a Democracia e nefasto para o Estado de Direito".