CMF lança novo concurso para o CIGMA

Na primeira reunião de Câmara do Funchal de 2021, realizada através de videoconferência, foi lançado novo concurso para o CIGMA, o projecto do Centro Integrado de Gestão Municipal que permitirá reabilitar uma escola em Santa Rita para ser o centro de gestão municipal, permitindo gerir todas as ocorrências que a cidade possa vir a encontrar, servindo ainda de centro de crise, onde várias entidades policiais, de protecção civil e do exército, poderão ter o seu posto de trabalho.

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e porta-voz das deliberações, explica que este espaço pretende ser um “centro de conversão de toda a informação referente à cidade do Funchal” e um “centro de gestão de crises”.

O novo concurso surge depois da recusa do Tribunal de Contas em adjudicar a contratação à proposta mais barata, apresar de o Tribunal Administrativo do Funchal ter dado razão à Autarquia, explicou o Autarca.

“Perdeu-se seis meses neste processo, mas por ser estruturante na forma como gerimos a cidade, continuamos a apostar neste projecto como sendo fundamental para a cidade do Funchal”, referiu Miguel Silva Gouveia.

Noutra área, tal como o DIÁRIO publica hoje na sua edição impressa, a CMF tem em consulta pública até 3 de Fevereiro um projecto para a atribuição de bolsas de criação artística. “São seis bolsas de 5 mil euros que a CMF pretende atribuir para três áreas distintas: área da escrita, área das artes performativas e área das artes visuais”, explica o presidente da Autarquia, esperando que este apoio possa ser atribuído ainda este ano. Trata-se, como explicou, de uma ajuda que visa dar a “estabilidade necessária para que um artista possa, durante um ano, concentrar-se no seu trabalho criativo”.

A par deste investimento, a CMF vai continuar a investir na cultura que tem sido “uma imagem de marca do Funchal” e reserva, este ano, 450 mil euros para apoiar os agentes culturais do Funchal.

Miguel Silva Gouveia apelou ainda aos funchalenses para que continuem a votar no orçamento participativo que tem 30 propostas em votação até ao próximo dia 17. “Podem votar online nas propostas que consideram adequadas à cidade”, apelou o presidente.