Viatura em chamas em São Roque

Um carro incendiou-se, esta tarde, quando circulava na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados por volta das 15h45, mas chegados ao local as chamas já tinham sido extintas por um popular, com recurso a um extintor.

No teatro de operações estiveram duas viaturas e seis operacionais dessa corporação.