Funchal pede medidas mais restritivas para conter Covid-19 no concelho

É o resultado da reunião, de hoje, da Comissão Municipal de Protecção Civil: as medidas restritivas de contenção da pandemia por Covid-19 devem ser apertada no Funchal.

No final do encontro, desta manhã, Miguel Silva Gouveia disse que essa foi a conclusão do encontro, tendo em conta o crescimento do número de infecções, que já se situa acima dos 30 caos diários.

O presidente da CMF defende que no concelho devem ser adoptadas as mesmas medidas que a praticadas no continente, em concelhos com o mesmo nível de risco, como a obrigatoriedade do teletrabalho, a proibição de circulação em determinadas circunstâncias, o recolhimento em determinadas horas e a limitação de eventos. "No fundo, o que está em prática nos concelhos do continente".

O presidente da CMF lembra que a prioridade deve ser a saúde pública e que são regras seguidas pelas autoridades de saúde nacionais e europeias.

Miguel Silva Gouveia lembra que o Estado de Emergência está prestes a ser renovado e que esse deverá ser o momento para o concretizar. Nesse sentido, a autarquia vai falar com o Governo Regional, com o Representante da República para a Madeira e com o Conselho de Ministros.

O Estado de emergência é nacional, mas regulamentado de forma diferente para o continente e para cada Região autónoma.