Marítimo e Nacional já conhecem os árbitros para jogos da Liga NOS

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos desta quinta-feira, 7 de Janeiro, a contar para a Liga NOS (I Liga).

Os dois primeiros jogos que marcam a abertura da 13.ª jornada da I Liga, estarão em acção os dois clubes madeirenses, Nacional e Maríitmo.

Nas nomeações feitas pela Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da FPF, colocou o árbitro Manuel Mota, de Braga, no encontro entre alvinegros e o líder do campeonato, o Sporting. Numa partida agendada para as 18h30 no Estádio da Madeira, o árbitro bracarense terá como auxiliares Jorge Fernandes e Luciano Maia, enquanto Iancu Vasilica será o quarto árbitro.

Já na Cidade do Futebol e no videoárbitro (VAR) estarão António Nobre e Pedro Martins.

No que diz respeito à formação do Marítimo que joga, nessa mesma noite no Estádio Municipal de Braga, diante do Sporting local, Hélder Malheiro, de Lisboa, foi o escolhido, tendo como assistentes Rui CIdade e Gonçalo Freire. O quarto árbitro será Flávio Lima, enquanto Artur Soares Dias e Rui Licínio serão os responsáveis no VAR. De referir que a partida está agendada para as 21 horas.